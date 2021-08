Acqua, ripristinato l'impianto elettrico di Torrerossa. Da mercoledì distribuzione idrica torna a regime

La cabina principale dell’acquedotto Fiumefreddo, a Messina, a causa del clima torrido, era andata in autoprotezione e per alcune ore il flusso d’acqua che da Fiumefreddo alimenta la rete idrica cittadina si è arrestato. Tornata a pieno regime la funzionalità dell’approvvigionamento principale, oggi l’erogazione verrà interrotta in anticipo di qualche ora (ovvero, dalle ore 14 circa invece che dalle 16/17 consuete) e da domani la distribuzione idrica tornerà a regime.

"Purtroppo - afferma la Presidente di AMAM, Loredana Bonasera - le temperature elevate possono causare problemi tecnici come quello registrato oggi a Torrerossa. Piuttosto - esorta il vertice dell’Azienda - in questo periodo torrido, la preziosità della risorsa idrica emerge con forza e con essa la necessità di garantirne a tutti la fruizione. Per questo si richiede lo sforzo dell’intera comunità a utilizzare con cautela l’acqua, senza sprechi nè per usi che non siano quelli necessari alle esigenze vitali".

© Riproduzione riservata