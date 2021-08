Sant’Agata Militello, bimbo di 3 anni soffoca con il latte e muore

Una grave tragedia si è verificata nel primo pomeriggio a Sant’Agata Militello, un bambino di tre anni, affetto da una grave patologia genetica dalla nascita, è morto al pronto soccorso, presumibilmente per soffocamento, poiché mentre stava bevendo il latte a casa, avrebbe perso conoscenza.

I giovani genitori G. C. e S. T., comprendendo la gravità della situazione e vedendo che il bambino non si riprendeva e non rispondeva agli stimoli già mentre si trovava a casa hanno immediatamente allertato i soccorsi.

In contrada Torrecandele, dove risiede la famiglia, è subito giunta un’ambulanza del 118 che ha tentato di rianimare il bambino, che già durante il tragitto avrebbe perso conoscenza tra le braccia della mamma, ad aspettarlo all’ospedale Sant’Agata un’équipe di pediatri specialisti e anestesisti pronti a fare di tutto per poterlo salvare, ma si è rivelato vano ogni tentativo di rianimarlo. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto solo costatarne il decesso.

