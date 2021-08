Finite le vacanze, scatta il controesodo: auto incolonnate a Messina. Aggredito un vigile urbano

Finite le vacanze è iniziato il controesodo. Già dalla scorsa notte a Messina si registrano file di ore agli imbarcaderi dei privati nella Rada San Francesco. Auto incolonnate con file chilometriche a Messina nel viale della Libertà, viale Boccetta e via Garibaldi. Non si registrano invece code per imbarcarsi sui traghetti pubblici delle Ferrovie dello Stato.

Stamattina sono stati registrati anche momenti di tensione con un agente della polizia municipale di Messina che è stato aggredito da un uomo in coda per il traghettamento. L’aggressore è stato arrestato dagli agenti. L'uomo esasperato dai tempi per l’imbarco è sceso dall’auto e ha aggredito a pugni l’agente in servizio davanti all’ingresso dei traghetti privati. L’agente, è caduto sbattendo la testa. Trasportato in ospedale è stato medicato con 4 punti di sutura e sottoposto a tac, prognosi di 15 giorni.

