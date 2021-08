Auto in fiamme sulla Palermo-Messina, il traffico è tornato regolare

Momenti di caos questa mattina sull’autostrada Palermo-Messina. Una vettura è andata in fiamme all’interno della galleria Telegrafo in direzione Messina. Il traffico è stato bloccato e la polizia stradale ha obbligato auto e mezzi pesanti ad invertire il senso di marcia per liberare il tunnel ed evitare conseguenze peggiori. Sul posto anche i vigili del fuoco e due ambulanze del 118.

Gravi le ripercussioni al traffico dopo la barriera di Villafranca Tirrena. In poco tempo la viabilità si è paralizzata con decine di mezzi rimasti imbottigliati lungo la carreggiata con difficoltà di manovra anche per i mezzi di soccorso.

Il flusso veicolare è stato dirottato verso Villafranca Tirrena utilizzando in senso contrario la corsia di sorpasso.

Intanto Autostrade Siciliane fa sapere che l’incidente è scaturito da condizioni autonome del mezzo e nulla ha a che vedere con presunte condizioni di insicurezza autostradale.

Il Centro Radio di Autostrade Siciliane ha monitorato da subito l’episodio allertando tempestivamente le squadre di soccorso stradale e di antincendio che hanno agito tempestivamente di concerto con la Polizia Stradale. Attivati i ventilatori presenti nella galleria, il flusso viario è stato governato liberando le corsie intasate, disponendo l'uscita obbligatoria allo svincolo Rometta (in direzione Messina) e aprendo tutti i caselli al passaggio (esentando gli automobilisti dal pagamento del pedaggio). Il traffico è tornato regolare alle ore 14.30.

