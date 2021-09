Lavoro in nero e scarsa igiene in un locale di Letojanni, una denuncia e sanzioni

Una denuncia e sanzioni a Letojanni dove i carabinieri hanno scoperto un lavoratore in nero, scarsa igiene e altre irregolarità in un locale adibito alla somministrazione di cibo e bevande.

Durante un’attività di controllo, i carabinieri della Compagnia di Taormina con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e dell’ASP di Taormina, hanno scoperto la presenza di un lavoratore in nero presso un’attività di Letojanni.

Il rappresentante legale è stato denunciato in stato di libertà per violazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al lavoro nero, in quanto oltre a non aver regolarizzato il lavoratore, avrebbe omesso di sottoporre i dipendenti a visita medica preventiva.

Sono state riscontrate inoltre gravi carenze igienico sanitarie per le quali il titolare è stato diffidato a procedere alla regolarizzazione entro 5 giorni. Nei suoi confronti sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per un ammontare di circa 10.000 euro ed un’ammenda di circa 13.000 euro.

