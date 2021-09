Evadono dai domiciliari, due arresti a Messina e Taormina

Due persone sono state arrestate tra Messina e Taormina per essere evase dagli arresti domiciliari cui erano sottoposti. I carabinieri le hanno rintracciate e arrestate in flagrante. Si tratta di un uomo di 32 anni A.M. e uno di 59 L.P.N., originario di Taormina.

Durante due distinti servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno constatato che entrambi i soggetti non si trovavano nelle loro abitazioni, dove stavano scontando gli arresti domiciliari. I due si erano allontanati arbitrariamente senza alcuna autorizzazione dal parte del magistrato di sorveglianza.

Allertate le pattuglie, sono scattate le ricerche. Il 32enne è stato rintracciato mentre rientrava a casa e posto nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il 59enne si sarebbe giustificato con i carabinieri dicendo di essersi allontanato per cercare il suo gatto che era scappato dall’abitazione. L’uomo, che sta scontando una pena in regime di detenzione domiciliare per reati di vario genere, anche in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato per evasione.

© Riproduzione riservata