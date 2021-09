Barcellona Pozzo di Gotto, droga in casa di una 22enne: arrestata

Una donna di 22 anni, residente a Milazzo, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In casa della giovane, già nota alle forze dell'ordine, è stata trovata della droga di tipo spice e marijuana.

I carabinieri avevano notato da qualche giorno movimenti sospetti della donna e nei pressi della sua abitazione nel comune di Longano. Da una perquisizione in casa della 22enne è emerso che la giovane era in possesso di 25 grammi di sostanza cannabinoide sintetica tipo “spice”, 19 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di 335 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

