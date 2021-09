Messina, evade due volte gli arresti domiciliari: 24enne finisce in carcere

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato una giovane di 24 anni, su provvedimento del gip del Tribunale di Messina.

La giovane, già giudicata per i reati di estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre, è finita in carcere per aver violato gli arresti domiciliari, a cui era stata sottoposta. La donna, infatti, per ben due volte si è arbitrariamente e ingiustificatamente allontanata dal luogo in cui era stata ristretta.

Il giudice ha quindi disposto la revoca degli arresti domiciliari, sostituendoli con la misura della custodia cautelare in carcere.

