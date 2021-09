Muore a Messina l'operaio ferito in un cantiere a Taormina

E’ morto al Policlinico di Messina l'operaio edile di 58 anni, Antonino Cacopardo, di Letojanni, rimasto ferito per il cedimento di un ponteggio durante i lavori

di ristrutturazione di una casa in via Silipigni, a Taormina. La carrucola utilizzata per sollevare i materiali lo ha colpito alla testa. Trasportato in elicottero al Policlinico di Messina,

è deceduto dopo alcuni giorni. Le indagini sull'accaduto sono state seguite dagli agenti del commissariato, diretto dal vice questore, Fabio Ettaro.

