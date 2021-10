Barcellona Pozzo di Gotto, avvocato condannato a 6 anni per associazione mafiosa

L’avvocato Rosario Pio Cattafi di Barcellona Pozzo di Gotto è stato condannato a 6 anni di carcere per associazione mafiosa nel processo d’appello relativo a un troncone dell’inchiesta “Gotha 3" a Reggio Calabria. Nel 2017 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale contro Cattafì e ordinò che bisognava rifare tutto in relazione alla condanna a 7 anni stabilita dalla Corte d’appello di Messina per la sua appartenenza all’associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, fino al 2000, stabilendo che dopo quella data non c’erano elementi sufficienti a supporto dell’accusa. Oggi la condanna a 5 anni di distanza dal rinvio della Cassazione.

