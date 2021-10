Forte vento alle Eolie, saltano i collegamenti marittimi: mare anche forza 6

Ondata di maltempo alle Eolie con raffiche di vento e nelle sette Isole disagi per i collegamenti marittimi. Da Lipari partiti solamente gli aliscafi della Liberty Lines alle 7 e alle 8 e la nave della Siremar alle 6,30 per Milazzo.

Nessuna partenza invece per le isole, con i mezzi rimasti in porto. Sulle isole soffia vento forte da ponente e il mare raggiunge anche forza 5-6. Nel porto di Lipari è attraccata la nave della spazzatura della Green Fleet, mentre due navi cisterna della Marnavi sono ormeggiate in rada.

Già ieri la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi: quando è previsto su Palermo un livello di allerta gialla. Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti forti dai quadranti occidentali. Mari: agitati lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale".

© Riproduzione riservata