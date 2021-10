Tecnologia, finanziamenti per 39 scuole di Messina e provincia

Trentanove scuole di Messina e provincia usufruiranno di un finanziamenti, per un importo totale di 624 mila euro, da destinare ai laboratori e alle dotazioni digitali per l’apprendimento delle discipline relative alla scienza e alla tecnologia. Ne dà notizia in un comunicato in una nota il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia.

«È importante sottolineare - dice - che l’insegnamento integrato di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica assumerà un ruolo sempre più centrale e rivoluzionario nella scuola: grazie alle Stem (acronimo di science, technology, engineering and mathematics, ndr) vengono insegnate abilità che serviranno alle studentesse e agli studenti nella vita reale, sviluppando competenze che consentiranno loro di arrivare al mercato del lavoro preparati e con una altissima competenza».

