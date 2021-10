Prevenzione, al Parco Corolla di Milazzo il Villaggio della Salute

Da oggi al prossimo 16 ottobre nel Villaggio della Salute del Parco Corolla di Milazzo, in provincia di Messina, visite mediche gratuite con gli specialisti dell’Asp e somministrazioni anti Covid-19 con informazioni specifiche sulla vaccinazione.

Per i consulti con i medici non è necessaria la prenotazione, sarà presa in considerazione la priorità in ordine di arrivo. Le visite saranno possibili da martedì e venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sabato dalle 9 alle 12.30.

«L'iniziativa - spiega il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernando Alagna - offre la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute. L’obiettivo è quello di responsabilizzare tutti i cittadini, anche coloro che sono giovani e sani e che possono avere una scarsa dimestichezza con i temi della prevenzione».

Durante il percorso previsti screening oncologici per la prevenzione del tumore al seno, con mammografia in screening (età 50-69 anni), ecografie mammarie di secondo livello, visite senologiche. Inoltre, esami per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, con visite ginecologiche e Pap test (età 25-64 anni). Uno spazio sarà dedicato all prevenzione del tumore del colon retto, con informazioni per consegna e ritiro Fob T nella Farmacia Montalfarma, Parco Corolla (50-69 anni). Nello spazio dedicato alla dermatologia, prevenzione dei tumori cutanei con l’esame della dermatoscopia. Per la prevenzione delle malattie infettive e cronico degenerative, organizzati diversi servizi. Inoltre, visite cardiologiche e per la prevenzione del diabete. Sarà anche predisposto uno stand per la informazioni sulle vaccinazioni, in particolare pro dosi anti Papillomavirus. Ed ancora, la campagna sulla promozione di stili di vita adeguati. Proseguiranno infine come ogni giorno le vaccinazioni anti Covid-19.

