Messina, centrato un "5" da oltre 62 mila euro al "Superenalotto"

La Dea bendata bacia ancora una volta la Sicilia: a Messina una bella vincita conseguita al Superenalotto nell'ultimo concorso. È stato centrato un "5" realizzato, come riporta l'agenzia Agimeg, tramite la giocata Quick Pick Multistella, nel punto vendita Tabacchi Bombara situato in via Antonio Martino ang Via Maffei 22 24. Il fortunato vincitore si porta a casa 62.864,49 euro. Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di ieri, realizzate anche quattro vincite con ‘4 Stella’ da 40.951 euro ciascuna.

Il jackpot sale a 95 milioni di euro

Gli altri due "5" sono stati realizzati a Santo Stefano di Magra (SP) presso il punto vendita Rudy Bar situato in Via Arzela’ Centro Commerciale La Fabbrica snc tramite Quick Pick ed a San Giovanni in Marignano (RN) presso il punto vendita Tabaccheria Lucky situato in Via Roma 19 B tramite Schedina. Il jackpot per il prossimo concorso della settimana è pari a 95 milioni di euro, davanti ai 32 milioni dell’Eurojackpot e dietro ai 220 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e Mega Millions, che mettono sul piatto rispettivamente 50 e 84 milioni di dollari

