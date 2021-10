Santo Stefano di Camastra, la stanza dell'ascolto per donne e bambini

È stata inaugurata all’interno all’interno del comando dei carabinieri a Santo Stefano di Camastra (Messina) una stanza di ascolto. «Una stanza tutta per sé» a dimostrazione «dell’attenzione rivolta al momento del primo contatto con soggetti vulnerabili.- afferma una nota - Questi accorgimenti logistici scaturiscono dalla consapevolezza che non è solo il tipo di relazione che si instaura che favorisce il dialogo, ma anche il contesto a prescindere dalla categoria di vittime in condizioni di vulnerabilità».

Il progetto già presente in altre parti d’Italia è stato realizzato con il Soroptimist International d’Italia. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza, fra gli altri, del comandante provinciale dei carabinieri, Marco Carletti, del viceprefetto di Messina Silvana Merenda, del sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Alessandro Lia, e del vicesindaco di Santo Stefano di Camastra Fausto Pellegrino, della viceresidente nazionale Club Soroptimist International d’Italia, Ada Florena e e della presidente del Club Soroptimist Nebrodi, Marinella Speziale.

