Messina, nasconde tre pistole in casa e finisce nei guai

Un ventisettenne di Messina, con precedenti per droga, è stato fermato dalla polizia della città dello Stretto per detenzione di arma illegale e ricettazione. Gli agenti hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per perquisire l’appartamento dell’uomo, che si è deciso ad aprire la porta soltanto all’arrivo dei pompieri.

In un borsone, trovato sul balcone attiguo a quello dove il ventisettenne aveva confinato due cani di grossa taglia, i poliziotti hanno trovato tre pistole, di cui una con matricola abrasa, funzionante, e due scacciacani. L’uomo è stato portato nel carcere di Trapani. Trovati anche 248 grammi di Marijuana in una scarpiera situata in un corridoio di accesso al palazzo e in un terreno adiacente all’edificio.

