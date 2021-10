Auto contro albero a Lipari, muore una 26enne: quattro i feriti

Incidente stradale mortale all'alba a Lipari. Una 26enne ha perso la vita nell'impatto di una Renult Clio nera contro un albero di pino, nel rettilineo di Castellaro, in prossimità del bivio Caolino.

Il guidatore trasferito all'ospedale di Palermo

Per cause da accertare da parte dei carabinieri l'auto, intorno alle 5.30, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata in curva. A bordo altre quattro persone, due donne e due giovani, ferite e trasferite al pronto soccorso. In gravi condizioni il guidatore, al quale sarebbero state accertate fratture del cranio. Sarà trasferito con l’elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

