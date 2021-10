Coronavirus, chiusi gli hub vaccinali a Catania e Messina

Chiusi per maltempo gli hub vaccinali di Messina e provincia. Il commissario per l'emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, ne ha disposto la chiusura a causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per oggi (25 ottobre) nel territorio.

I centri per la vaccinazione chiusi

Resteranno chiusi il Centro vaccinale Santo Stefano di Camastra, l'Hub Fiera Messina, l'Hub PalaRescifina di Messina, il Centro Vaccinale di Milazzo Parco Corolla, il Centro Vaccinale di Patti, il Centro Vaccinale di Brolo, il Centro Vaccinale di Capo D'Orlando, il Centro Vaccinale di Lipari, Villa Ragno a Santa Teresa Riva, e il Centro vaccinale a Taormina Via Croce Rossa ex locali Aias.

Allerta rossa, chiuso l'hub vaccinale a Catania

Da ieri, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile a Catania. Stop anche al drive in di Acireale. Sia i drive-in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione. Le attività, tamponi drive in compresi, riprenderanno domanise le condizioni meteo lo permetteranno.

