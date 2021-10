Discarica abusiva scoperta a Patti, scattano 4 denunce

Una discarica abusiva è stata scoperta a Patti dagli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nell'area, in prossimità di alcune abitazioni, sono state trovate autovetture e altri rifiuti. C'era materiale di risulta di lavori edili, lasciati in occasione di alcune opere urbanistiche effettuate per conto del Comune pattese. Tale materiale non era stato bonificato, né selezionato, né tantomeno stoccato secondo normativa vigente.

Due i veicoli trovati abbandonati, mancanti di parti meccaniche e di carrozzeria, oltre ad altro materiale ferroso, in plastica e vecchi elettrodomestici. L’area, di circa tremila metri quadri, è stata sequestrata e sono stati denunciati i quattro proprietari, in concorso tra loro, ritenuti, a vario titolo, responsabili sia dei reati ambientali sia per aver adibito a deposito di rifiuti speciali non pericolosi i terreni di loro proprietà senza autorizzazione.

