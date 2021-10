Terremoto al largo delle Isole Eolie: magnitudo 3.3 della scala Richter

Terremoto in mare al largo delle Isole Eolie. Il sisma è stato registrato alle 22.58 ed è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri. Come segnala l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3 nella zona di Messina, precisamente alle Isole Eolie (con coordinate geografiche - lat, lon - 38.426, 14.451 ad una profondità di 14 km). Secondo la scala Richter, si tratta di un evento sismico di magnitudo 3.3 ed è classificato come terremoto «molto leggero». Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa Ingv-Oe (Catania).

© Riproduzione riservata