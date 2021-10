Maltempo, alle Eolie scuole chiuse e collegamenti difficili

L'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia non risparmia le Eolie. Per precauzione il sindaco di Lipari ha deciso di chiudere le scuole firmando un'ordinanza. Sulle sette isole per tutta la notte ha soffiato un forte vento da est-nord-est con mare agitato. Gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano regolarmente nonostante le difficoltà ad operare nelle strutture portuali.

Intanto, Mariano Bruno, ex sindaco di Lipari che con la sua famiglia vive a Vulcano, commenta il video di domenica sera sulla mareggiata: "Il mare ha invaso la strada e il bar sul litorale dove stavano seguendo la partita Inter - Juventus, ma fortunatamente non ha provocato danni".

