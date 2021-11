Messina, denunciato allevatore abusivo: viveva tra rifiuti e animali malridotti

La polizia municipale ha denunciato a Messina un allevatore abusivo che oltre a detenere in stato pietoso ovini, bovini e suini aveva ridotto un’ampia area collinare in una enorme discarica a cielo aperto, sequestrata. Nell’area, di circa 3mila mq a Ortoliuzzo, erano state realizzate stalle abusive e un’abitazione dove l'allevatore viveva in condizioni igienico-sanitarie di estrema precarietà. Sparsi nella proprietà veicoli abbandonati, pneumatici, infissi dismessi, eternit non trattato, batterie da auto e carcasse di elettrodomestici.

