Caronte, un imbarco ai migliori diplomati del Nautico di Milazzo

Premiati i migliori neodiplomati del corso Trasporti e logistica dell’Itet Leonardo da Vinci di Milazzo. Consegnate anche sei borse di studio da Caronte & Tourist. L’evento si è svolto nell’aula magna dell’istituto e ha coinvolto diciannove studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. Per alcuni di loro è stata prevista la possibilità di imbarco di almeno due mesi presso le navi del gruppo.

«Il tema dell’interlocuzione tra scuola e mondo del lavoro – ha detto il responsabile del personale e della comunicazione Caronte & Tourist Tiziano Minuti - è da anni al centro delle iniziative legislative, con risultati talora discutibili. L’istituto dell’alternanza scuola-lavoro negli istituti nautici invece ha funzionato confermando un rapporto virtuoso connaturato alle caratteristiche estremamente operative del settore. La Caronte & Tourist ne ha potuto apprezzare la validità e coglierne le opportunità, soprattutto in un momento in cui anche il lavoro del mare si sta evolvendo e richiede una formazione più approfondita soprattutto in ambito tecnologico, giuridico e in tema di tutela ambientale. Il presente ed il futuro dello shipping è quello di avere all’interno dell’impresa dei veri professionisti del mare formati a partire dalla scuola».

Tanta emozione e soddisfazione per docenti, famiglie e autorità che in modi diversi hanno contribuito alla formazione di tanti ragazzi che, nel racconto delle loro prime esperienze professionali hanno mostrato soddisfazione nelle strade intraprese e tanta gratitudine per chi ha fornito loro gli strumenti e le occasioni per continuare un percorso di eccellenza anche dopo il percorso di studi. «Premiare le eccellenze del territorio - ha concluso Minuti – è anche una modalità di declinazione della responsabilità sociale d’impresa attraverso la quale restituiamo ai territori ciò che da essi continuiamo ad avere».

A introdurre l’evento la dirigente scolastica Stefania Scolaro, seguita dai saluti e gli auguri del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili, del comandante della Capitaneria di porto Massimiliano Mezzani, del presidente dell’Area marina protetta Capo Milazzo Giovanni Mangano, della vicepresidente dell'Accademia mediterranea della logistica e della marina mercantile Brigida Morsellino, della presidente della Rete nazionale dei nautici Maria Schirò.

I nomi dei ragazzi premiati con le borse di studio C&T

Giuseppe Demariano, Antonino Da Campo, Alessandro Mostaccio, Francesco Pio Scalzo, Giorgio Subba, Massimiliano Edoardo Zangari.

I nomi dei ragazzi che riceveranno l’opportunità di imbarco sulle navi della compagnia

Anthony Gitto, Luca Ipito, Claudio Calivà, Simone Maisano, Giuseppe Panissidi, Francesco Pio Scalzo, Francesco Neri, Davide Puliafito, Alessandro Mostaccio, Cristina Barresi, Letizia Cattoni, Gabriele Cicero, Sergio Dragà, Keila Miano

