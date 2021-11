Ginostra, rifiuti ammassati: a giudizio il sindaco e due imprenditori

Sui rifiuti ammassati in prossimità del porto di Ginostra, nell’isola di Stromboli, il sindaco di Lipari Marco Giorgianni e due amministratori delle società Loveral ed Eolian Service, Carmelo Pinto Vraca e Maria Cacace, sono stati citati in giudizio davanti al giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Maria Cristina Polimeni.

La contestazione riguarda «l’utilizzo senza autorizzazione di un’area demaniale per il deposito della spazzatura, in attesa del prelievo della nave». Sulla vicenda negli ultimi anni un gruppo di isolani, con in testa Gianluca Giuffrè e anche Pippo Ruggeri, ha inviato esposti alla magistratura. Tra gli episodi segnalati alla procura, la mareggiata del 14 dicembre 2019, che trascinò in mare i cassonetti pieni di rifiuti, poi ripristinati nello stesso posto.

© Riproduzione riservata