Scontro fra moto, muore Olga Cancellieri: l'avvocato di Addiopizzo a Messina

Terribile incidente in moto a Messina, nello scontro fra due moto è morta Olga Cancellieri, 46 anni, avvocato molto nota in città anche per essere la legale di riferimento di Addiopizzo.

Lo scontro è avvenuto ieri sera, poco prima delle 21 tra via Centonze e via del Vespro, alle spalle della chiesa di Santa Caterina, la moto su cui viaggiava la professionista, un Kymco Downtown, si è scontrata con una Ducati condotta da 25enne che arrivava dalla via Centonze.

L'impatto, secondo la ricostruzione, è stato molto violento: Cancellieri è finita prima sui paletti di contenimento e poi sul marciapiede.

Oltre che nella professione da penalista Olga Cancellieri era impegnata anche in politica, aveva ricoperto per due mandati la carica di consigliere di quartiere e con il comitato Addiopizzo di Messina si era già molte volte costituita in giudizio come parte civile nei processi di mafia. Lascia due bimbi in tenera età.

