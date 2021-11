Giallo di Caronia, Daniele Mondello dona i giochi del figlio Gioele alla scuola intitolata al bimbo

L’aveva preannunciato lo scorso 9 ottobre, papà Daniele Mondello, in occasione dell’intitolazione della scuola per l’infanzia di Venetico al figlio Gioele, morto tragicamente a soli 4 anni nelle campagne di Caronia, ed ha mantenuto la promessa.

Tutti i giochi del piccolo saranno utilizzati dai coetanei frequentanti la scuola , affinché il suo ricordo resti sempre vivo. “Questo mio gesto non è un arrendersi- commenta dj Daniele sulla pagina Facebook, creata in memoria di Gioele e Viviana -, ma una presa di coscienza. Non è stato semplice dovermi separare da questi 'oggetti', ma ho preferito raccogliere le forze e farlo. Ebbene sì ho dato alla scuola che ha deciso di renderti omaggio dandole il tuo nome i tuoi giocattoli. I tuoi tesori, ciò che di più prezioso avevi. Sapere che altri bambini potranno utilizzarli e passare delle ore spensierate mi rincuora, perché sarebbe come tenere vivo il tuo ricordo ancora di più. Non è stato per niente semplice credimi caro Gioele, ma ho raccolto le forze, ti ho pensato e l’ho fatto. Sei tu assieme al ricordo della mamma a darmi tutta questa forza”.

“Purtroppo - prosegue il papà- non ho avuto, né il coraggio né la forza di dar via la carriola con cui giocavi sempre. Quella rimarrà assieme a me, perché so quanto ci tenevi e averla vicina mi fa sentire ancor più la tua presenza. Ti amo figlio mio, spero che tanti bambini potranno giocare e divertirsi con quei giocatoli che amavi tanto”.

