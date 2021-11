Tragedia a San Piero Patti, anziano disabile muore nell'incendio divampato in casa

Tragedia nella notte a San Piero Patti, nel Messinese: un disabile 70enne è morto a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via 2 giugno. Il rogo si è sviluppato poco prima della mezzanotte ma la scoperta del corpo è avvenuto solo nella mattinata di oggi.

Le fiamme hanno avvolto l'abitazione ma non hanno lambito le altre case nelle vicinanze. A causare l'incendio potrebbe essere stato un malfunzionamento di una stufa ma i carabinieri, giunti sul luogo insieme al magistrato per constatare il decesso dell'uomo, stanno indagando per accertamenti.

Il 70enne viveva da solo, era autonomo ma costretto in sedia a rotelle. L'incendio non ha lasciato scampo all'uomo che potrebbe essere stato sorpreso dalle fiamme durante il sonno.

