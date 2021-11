Gioiosa Marea, aveva un chilo di marijuana in casa: fermato 32enne

I carabinieri di Gioiosa Marea hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del 32enne. Dopo servizi di osservazione e pedinamento nel pomeriggio di ieri i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione e nelle relative pertinenze.

I carabinieri hanno rinvenuto, occultata nella camera da letto, marijuana suddivisa in otto involucri di cellophane, di diverso peso, per oltre un chilogrammo complessivo, nonché un bilancino di precisione e altro materiale idoneo per il confezionamento delle singole dosi. La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Sequestrati anche il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

Il 32 enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

