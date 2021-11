Un incendio ha distrutto la copertura di una abitazione a Naso, in provincia di Messina. Tanta paura ma per fortuna non ci sono stati vittime o feriti. Per spegnere il rogo, intorno alle 3.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Messina che hanno coadiuvato la squadra del distaccamento di Patti che ha operato con autopompa serbatoio e un modulo attrezzato.

© Riproduzione riservata