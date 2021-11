Tragico schianto a Lipari, muore dopo 40 giorni di agonia

È morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo il 27enne Bartolo Giardina, l’autista della Renault Clio che il 24 ottobre scorso, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero a Lipari. Nell’incidente perse la vita la 29enne Desirèe Villani. Nell’impatto, che si verificò alle 5 del mattino, rimasero lievemente feriti un isolano e un ucraino, mentre rimase illesa una ragazza. Sulle cause dell’incidente è pendente un’inchiesta aperta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

© Riproduzione riservata