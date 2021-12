Cade con la moto nel fiume Alcantara, trentenne di Acireale muore annegato

Nel pomeriggio il corpo senza vita di Mario Tommasi, 33, anni di Acireale è stato recuperato dai vigili del fuoco e dagli operatori del soccorso alpino in un’ansa del fiume Alcantara nei pressi del ponte che divide le province di Messina e Catania. Stando ad una prima indagine, condotta dai carabinieri della stazione della cittadina turistica, il giovane in compagnia di amici, stava percorrendo in moto i sentieri vicini. Lungo il fiume ha perso il controllo del mezzo che cadendo in acqua si è spento. L’uomo, però, è stato trascinato via dalla furia della corrente e per lui non c’è stato nulla da fare.

I tecnici della Stazione Etna Nord e della Squadra di Soccorso in Forra, con il supporto di 2 istruttori nazionali di soccorso in forra e 8 tecnici, provenienti da diverse regioni del centro sud riuniti in Sicilia per un corso di formazione, hanno recuperato il malcapitato, dopo che i sanitari del 118 avevano proceduto, purtroppo senza esito, a rianimare il motociclista. Sul posto presenti i militari del SAGF del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118.

© Riproduzione riservata