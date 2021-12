Messina, maltratta la madre disabile e devasta casa per avere i soldi per la droga

La polizia ha arrestato, a Messina, un uomo di 44 anni accusato di aver maltrattato la madre disabile. L’uomo l’avrebbe aggredita in casa e avrebbe distrutto alcuni oggetti. All’arrivo dei poliziotti, allertati da un familiare, sono risultati evidenti i segni di danneggiamento alla porta di ingresso e a svariati mobili. Inoltre il quarantaquattrenne ha continuato ad inveire contro i familiari, minacciandoli, anche in presenza degli agenti. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, che fa uso di droga, non è nuovo ad aggressioni e scene violente. (ANSA).

