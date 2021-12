L'Asp autorizza i tamponi alle Eolie, si faranno nelle guardie mediche

Dopo le polemiche sollevate da alcuni isolani delle Eolie impossibilitati nel fine settimana a fare i tamponi per partire, l’Asp di Messina ha autorizzato le guardia mediche.

La nuova delibera è stata firmata dal commissario Bernardo Alagna per fare fronte «alla impossibilità dei non vaccinati di avere green pass su tampone antigienico. Apre così la possibilità di eseguire i tamponi presso le guardie mediche di tutte le isole. Quindi tutti i soggetti che per imbarcarsi hanno necessità di green pass potranno fare i tamponi in tutte le isole minori». Negli altri giorni i tamponi saranno fatti dai medici di base.

