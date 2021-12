Tamponamento a catena sulla Palermo-Messina: diverse auto coinvolte, code chilometriche

Un incidente sull'autostrada A20, in direzione Palermo-Messina, è avvenuto intorno alle 12,30, poco prima dello svincolo di Rometta. Diverse le auto coinvolte nel tamponamento a catena. Subito sono scattati i soccorsi, con 4 persone che sono state medicate ma nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita.

Sul posto gli uomini del 118 e la polizia stradale, non si conosce con esattezza quanti mezzi siano stati coinvolti. Inevitabilmente la circolazione veicolare si è bloccata: si sono create lunghissime code, che sono durate per circa 2 ore, quando i mezzi non sono stati tolti dalla sede stradale, anche grazie all'ausilio degli uomini del Cas, il Consorzio che gestisce l'autostrada Palermo-Messina.

