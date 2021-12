Due vigili del fuoco di Messina in servizio a Lipari sono risultati positivi al Covid e il distaccamento è stato chiuso in attesa della sanificazione dei locali. Altri due vigili del fuoco nativi di Lipari per il contatto avuto sono invece in quarantena e in attesa di tampone. Domani sarà effettuata la sanificazione.

© Riproduzione riservata