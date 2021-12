Messina: addio a "Briossina" maga delle bolle, cofondatrice dell’associazione "Circobaleno"

Lutto nel mondo dell'intrattenimento per bambini. A Messina è morta Janita Ansaldo Patti, 57 anni. Era cofondatrice con il marito Andrea dell’associazione di impegno sociale "Circobaleno". Il suo personaggio "Briossina" aveva regalato migliaia di sorrisi ai bambini, era definita la maga delle bolle. Janita, che ha dedicato gran parte della sua vita ai progetti per i bimbi più fragili, era insegnante di sostegno e clown per passione.

Tanti i messaggi sui social per ricordare una donna che aveva fatto sorridere e divertire intere generazioni. "Ciao Briossina ti voglio ricordare così...era il lontano 2011, festa di mia figlia Chiara a Cristo Re", ha scritto Antonio Musicò, postando anche la foto della donna mentre si esibiva. "Le tue trecce e il tuo immancabile sorriso, la tua grande professionalità celata dalla leggerezza e il tuo amore incondizionato per i bambini...forse è questo che mi mancherà più di tutto. Ciao Janita Ansaldo Patti con te va via anche Briossina e il suo naso rosso", in un post scritto da Dinah Caminiti.

Anche Tiziana Messina l'ha voluta ricordare: "Voglio ricordarti così... Mentre mi trucchi da clown. Mentre mi spieghi quanto serio possa essere regalare leggerezza alle persone. Hai portato gioia in ogni dove, anche dove è sempre stato più difficile... In corsia, con i bambini..

Sono ancora incredula, Janita Briossina.... Ma ovunque vedrò una bolla di sapone, rivedrò anche te. Un abbraccio a Tilia e Andrea".

I funerali si svolgeranno domani, alle 15.30, presso la chiesa di San Giuliano.

