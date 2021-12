Messina, tentano un colpo in banca ma vengono bloccati all'interno

Panico questa mattina presso la filiale Credem di piazza Cairoli di Messina. Alcuni uomini, intorno alle 10,30, si sono introdotti all'interno dell'istituto bancario per mettere a segno una rapina. I banditi, presumibilmente tre, sarebbero entrati in banca a volto scoperto e una volta messo piede in banca avrebbero estratto delle pistole minacciando gli impiegati. Subito è scattato l'allarme e sono state avvertite le forze dell'ordine.

In due sono stati bloccati all'interno della banca e il colpo è fallito. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la polizia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un terzo complice sia riuscito a fuggire. panico tra i clienti dell'istituto di credito.

Le forze dell'ordine hanno interrogato i clienti e i dipendenti per ricostruire l'esatta dinamica della tentata rapina e appurare la presenza di un terzo uomo.

