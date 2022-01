Strade rovinate e niente ambulanza a Castel di Lucio, appello del sindaco

Un'ambulanza per il territorio dei Nebrodi, anche per far si che si evitino tragedie per lunghe attese e da emergenze improvvise che potrebbero esserci, ovviamente. E' quello che chiede Pippo Nobile, sindaco di Castel di Lucio.

"Da tempo me lo richiedono i cittadini e le richieste appaiono motivate e meritevoli di accoglimento in considerazione della posizione geografica ultraperiferica del nostro abitato, posto ai margini dell’area della Città Metropolitana di Messina e con una viabilità molto deficitaria e carente", dice Nobile.

La questione è tanto semplice quanto complicata. Ogni qualvolta si presenta una emergenza sanitaria viene attivata la postazione del 118 di Santo Stefano di Camastra, comune distante 30 km da Castel di Lucio, impiega almeno 60 minuti per arrivare a Castel di Lucio. In alcuni casi, viene attivata la postazione MSB h12 di Mistretta, comune distante 22 km da Castel di Lucio. In questo caso l’ambulanza impiega circa 45 minuti per arrivare a Castel di Lucio. In ambedue i casi i tempi di arrivo del mezzo d’emergenza risultano essere notevolmente più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente, dai LEA e dalla Carta Servizi che prescrivono in 8 minuti, il tempo necessario per interventi in area urbana, e in 18 minuti, il tempo d’intervento in area extraurbana.

"I tempi dilatati di intervento mettono certamente a rischio la incolumità dei cittadini di Castel di Lucio, ai quali viene negato il diritto, costituzionalmente garantito, di essere assistiti con gli stessi tempi degli altri cittadini italiani. - dice -, I cittadini italiani che vivono a Castel di Lucio non possono essere penalizzati sol perché vivono in una realtà interna. Altri Comuni come Capizzi (Me) o San Mauro Castelverdere (Pa), Longi (Me), che risultano ultraperiferici come Castel di Lucio, da tempo hanno il servizio in loco. Non si comprendono le ragione per cui gli abitanti di Castel di Lucio debbano essere discriminati"

