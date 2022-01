Saponara, incidente durante una battuta di caccia: uomo gravemente ferito

Brutto incidente durante una battuta di caccia nella zona di Saponara, in provincia di Messina. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco per errore.

L'incidente è avvenuto in contrada Cucinotta intorno alle 7,45. G. C., di 65 anni, è stato centrato alla schiena e successivamente soccorso dagli stessi cacciatori che si trovavano sul posto e che hanno lanciato l'allarme. L'uomo, che ogni mattina si reca in campagna per coltivare i suoi terreni, è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico universitario di Messina dove è ricoverato in Radiologia. Avrebbe due fori in entrata e nessuno in uscita.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri per verificare la dinamica di quel che è avvenuto questa mattina. L'ipotesi più accreditata è che il ferimento sia avvenuto per errore durante la battuta di caccia.

