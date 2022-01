Lipari, continua a salire il numero di contagiati: sono già 130, altri 180 in isolamento

Alle Eolie continua a salire il numero dei contagiati al Covid ed il sindaco di Lipari Marco Giorgianni manifesta preoccupazione «sono diventati 130 gli isolani con il virus - ha affermato - e 180 sono in isolamento fiduciario. Il dato ritengo che è destinato ad aumentare. E non è un caso che giornalmente sono sempre più numerosi i cittadini che si stanno vaccinando». «Per l’apertura delle scuole prevista per il 10 gennaio - ha aggiunto - mi consulterò con i medici dell’Asp e subito dopo comunicherò la decisione».

