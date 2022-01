Pusher digitale arrestato a Giardini Naxos, aveva acquistato mezzo chilo di hashish con i bitcoin

I carabinieri hanno arrestato a Giardini Naxos per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 28 anni al quale un corriere aveva appena consegnato a casa un pacco con oltre 500 grammi di hashish contenuti in 50 ovuli e 50 grammi di marijuana.

Aveva pagato la droga con i bitcoin

Secondo quanto accertato il giovane, percettore del reddito di cittadinanza e già condannato per reati specifici, aveva ordinato la sostanza stupefacente on-line pagando con i bitcoin. Durante una successiva perquisizione in un’altra abitazione nella sua disponibilità i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato, in un primo momento sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, stamane è comparso davanti al Gip che, dopo aver convalidato l’arresto lo ha posto nuovamente ai domiciliari.

