Torna il maltempo in Sicilia: nevicata sull'Etna, pioggia e allagamenti a Lipari

Neve sull’Etna, pioggia torrenziale alle Eolie: il maltempo torna a imperversare sulla Sicilia

Automobilisti in difficoltà a Piano Provenzana

Squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Linguaglossa sono intervenute sull'Etna a Piano Provenzana, per un’improvvisa e abbondante nevicata che ha sorpreso e messo in difficoltà diversi automobilisti. Al momento delle prime chiamate di soccorso, erano circa 30 le auto rimaste bloccate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e tre spazzaneve della Città metropolitana di Catania e del Comune di Linguaglossa.

Temporale a Lipari

Pioggia torrenziale e strade allagate a Lipari nelle Eolie. Isolani anche bloccati in casa e nei negozi. Il temporale è durato una ventina di minuti. Nella via a due passi dal Corso Vittorio Emanuele, strada principale di Lipari, si è formato un fiume in piena. Sui social si è stigmatizzato «sembra di essere a Venezia...». Anche alle Eolie è arrivato il freddo gelido con vento di Nord e difficoltà anche nei collegamenti marittimi per le sette isole.

