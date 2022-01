Policlinico di Messina, calci e pugni alla dottoressa dai familiari di un paziente Covid

Momenti di panico ieri sera al Policlinico di Messina. Una dottoressa di guardia nel reparto di Medicina d'urgenza, intorno alle 20, è stata aggredita a calci e pugni dai parenti di un paziente ricoverato per Covid, per non aver consentito loro l’accesso.

Dopo aver spiegato che le norme anti contagio vietano l'ingresso in ospedale e aver rassicurato sulle condizioni dell'uomo ricoverato, è stata brutalmente colpita, anche mentre era a terra, dai familiari del paziente che pretendevano di entrare.

A fermare l'aggressione l'intervento della polizia che ha identificato quattro persone. La dottoressa, che è stata medicata al pronto soccorso, ha presentato denuncia e oggi è tornata regolarmente al suo posto.

Il direttore sanitario del policlinico Nino Levita ha espresso solidarietà alla dottoressa e al personale "che ogni giorno compiono sacrifici enormi per fronteggiare la situazione sanitaria sia per la recrudescenza della pandemia che per assicurare servizi ordinari extra Covid".

© Riproduzione riservata