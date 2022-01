Incentivi non dovuti, condannati 3 dirigenti del Consorzio autostrade siciliane: 52 assolti

Il tribunale di Messina ha condannato 3 persone e ne assolte 52 nel processo di primo grado nato dall’operazione Tekno 2 che vedeva imputati dirigenti e funzionari del Consorzio autostrade siciliane, finiti nel mirino della Procura per incentivi progettuali, che secondo gli inquirenti erano stati incassati indebitamente.

Condannati a 6 anni e 5 giorni Gaspare Sceusa; 4 anni e 4 mesi per Lelio Frisone; 5 anni e 20 giorni per Carmelo Cigno. I tre sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione è stato dichiarato estinto ed è scattata la confisca dei beni e del denaro che era stato sequestra nel 2017.

I condannati hanno incassato assoluzioni parziali per alcuni capi di imputazione. Le 52 persone sono state invece assolte a vario titolo o perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste. L’inchiesta della Dia di Messina fece luce su moltissimi progetti e lavori effettuati, secondo gli investigatori, soltanto sulla carta.

