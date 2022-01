Il Papa nomina "lettrice" una giovane messinese, la prima donna dopo l'apertura della Chiesa

Si chiama Giusi Campagna, ha 30 anni ed è di Pace del Mela la prima donna a ricevere, insieme ad altre tre, il Ministero del Lettorato direttamente da Papa Francesco. La cerimonia si è svolta oggi (23 gennaio) in Vaticano davanti al Pontefice che durante la messa celebrata nella Basilica di San Pietro ha regalato a tutti i presenti il volume "Oggi si è compiuta questa Scrittura", con un commento al Vangelo di Luca.

Prima dell'omelia, poi, i candidati sono stati convocati, chiamati per nome e presentati alla Chiesa. Dopo l'omelia, a quanti accedevano al ministero del Lettorato, è stata consegnata la Bibbia, la Parola di Dio che sono chiamati ad annunciare.

Chi è Giusi Campagna

Giusi, classe 1991, studia Storia dell’arte all’Università La Sapienza di Roma e vive nel collegio teologico femminile di Santa Cecilia. Proviene dalla parrocchia di Maria Santissima della visitazione di Pace del Mela e dalla nonna ha ricevuto le sue prime lezioni di catechismo. Nella chiesa in cui è cresciuta, guidata da monsignor Giuseppe Trifirò, faceva parte del coro e poi si è impegnata a sua volta come catechista. Già allora prestava il suo servizio come lettrice durante le celebrazioni.

«Porto con me al Signore sull’altare tutte le mie preoccupazioni e le mie paure - ha detto Giusi -. Sono spaventata dal ministero della Parola, perché lo vivo con reverenza; ma porto anche la speranza che questo ministero faccia in me assaporare e meditare sempre di più tutti i giorni la Parola, e che tramite me, strumento imperfetto, la Parola possa arrivare al cuore e alla vita di tutti i fedeli. Vorrei portare frutto anche a servizio dell’Arcidiocesi di Messina e della mia comunità, del territorio in cui vivo».

L'apertura alle donne di Papa Francesco

Papa Francesco, con il Motu proprio Spiritus Domini del gennaio 2021, ha stabilito che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato siano d’ora in poi aperti anche alle donne, in forma stabile e istituzionalizzata con un apposito mandato e che essi vengano attribuiti anche attraverso un atto liturgico che li istituzionalizza. Anche se le donne svolgevano già tale servizio, però tutto ciò avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio. Oggi per la prima volta Francesco ha conferito il lettorato ad alcune donne, fra cui Giusi.

