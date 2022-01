Messina, 9 condanne per il giro di droga nel quartiere di Santa Lucia

Il tribunale di Messina, nel processo nato dall’operazione Knock Down che fece scoprire un gruppo di spacciatori nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse, ha condannato i nove imputati.

Otto anni per Carmelo Alati; 17 anni e 10 mesi per Antonino Aloisi; 21 anni e mezzo per Salvatore Arena; 2 anni per Angelo Arrigo; 2 anni e 4 mesi per Roberto Rizzo; 22 anni e 4 mesi per Matteo Fiore; 6 anni e 11 mesi per Domenico Romano; 7 anni e 8 mesi per Daniele Settimo, e 7 anni e mezzo per Nicola Marra.

L’inchiesta della Squadra mobile ha documentato il giro della droga nel rione a sud della città che ruotava intorno ai rapporti tra i vari gruppi di pusher e la guerra tra due famiglie, gli Arrigo e i Bonanno, che si scatenò qualche anno fa,prima della «pax» in nome degli affari e grazie alla mediazione di personaggi di calibro del quartiere.

