I gas fanno meno paura a Vulcano, dall'1 febbraio torneranno turisti e villeggianti

«A Vulcano, nelle Eolie, i dati relativamente al gas continuano a migliorare e da martedì prossimo i villeggianti e turisti potranno nuovamente sbarcare sull’isola». Il sindaco Marco Giorgianni l’ha annunciato in una nuova riunione con gli isolani. Presenti circa 150 persone. «La situazione sull’isola sta migliorando - ha affermato - i dati dei valori relativi al gas non sono più preoccupanti rispetto al recente passato. Anche se devo dire che qualche valore è ancora alto, ma ribadisco che non desta preoccupazione. Proprio per questo motivo ritengo che si può modificare l’ordinanza, in modo tale da poter garantire di nuovo lo sbarco sull’isola a partire dal 1° febbraio».

«Prima di emettere l’ordinanza - ha puntualizzato - ho fatto anche degli accertamenti con la guardia medica per verificare se in questo arco di tempo ci sono stati abitanti che hanno accusato malore, relativamente alla fuoriuscita di gas e mi è stato detto a chiare lettere che nessuno degli isolani si è sentito male. Per quel che riguarda le persone fragili è preferibile che continuino a pernottare fuori dalla cosiddetta zona rossa. In ogni caso, nei prossimi giorni continueranno le verifiche anche nelle case dei villeggianti, tenuto conto che potranno nuovamente sbarcare a Vulcano». Prossimamente sarà organizzata una riunione con gli esperti e la popolazione. Lo sapremo nei prossimi giorni dalla Protezione civile che cura i rapporti con tutti gli altri organismi. Gli isolani hanno anche sollecitato l’organizzazione di un piano di evacuazione simulato per essere ben preparati in caso di qualsiasi sorpresa che possa arrivare da parte del cratere.

