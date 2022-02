Messina, segregò una coppia di clochard; confermata la condanna

La Corte d’assise d’Appello di Messina ha confermato la condanna a 18 anni per Anis Ben Amir, un tunisino accusato di aver costretto una coppia di clochard, un uomo e una donna, a vivere giorni di segregazione e violenze in una grotta nella zona di San Ranieri dove si era rifugiato nel maggio 2020. La storia che si era consumata in un contesto di degrado e povertà fu portata alla luce dalla polizia, indagando su un’aggressione di un altro tunisino, avvenuta nella zona di San Raineri.

