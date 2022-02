Messina, travolge uno scooter e fugge: rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

Con l'auto travolge un motorino e fugge. Ma viene rintracciato e denunciato qualche ora dopo. È successo questa mattina lungo il viale Giostra, all’altezza dell’incrocio con viale Regina Elena.

Nello scontro l'uomo in sella allo scooter è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Papardo, ma non è in gravi condizioni. L'automobilista, invece, dopo l'incidente si è dileguato senza fermarsi per prestare soccorso.

A poca distanza da lì c'erano gli agenti della polizia municipale che regolavano il traffico a causa del mercato rionale su viale Giosta, i quali sono riusciti ad annotare la targa dell’auto e a risalire qualche ora dopo al conducente che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. È un 29enne, senza patente e con precedenti di polizia, che era alla guida di una Micra nera priva di assicurazione.

