Messina e Milazzo, a marzo cinema gratis per i bimbi che si vaccinano contro il Covid

Vaccino e cinema. C'è una nuova iniziativa dell’Ufficio emergenza covid di Messina che partirà a marzo per incentivare le somministrazioni tra i bambini, ma anche per dare una mano alle sale che in città e provincia negli ultimi mesi hanno registrato un forte calo di affluenza.

“Abbiamo stretto un accordo che prevede l’ingresso omaggio per il mese di marzo a tutti i bimbi nella fascia di età 5-11 anni, che si vaccinano alla Fiera di Messina o al Parco Corolla nello stesso mese”, spiega Alberto Firenze, che guida la struttura commissariale. Hanno aderito al progetto le storiche multisale messinesi “Apollo”, nel cuore della città, diretta da Loredana Polizzi, “Iris”, in località Ganzirri, diretta da Umberto Parlagreco e “The Screen Cinemas”, brand guidato da Salvatore Palmeri con i cinema all’interno del Centro commerciale di Tremestieri e del Parco Corolla di Milazzo.

I biglietti omaggio saranno validi per Apollo e Iris dal lunedì al venerdì, mentre per The Screen Cinemas dal lunedì al mercoledì (sia per Tremestieri che per Milazzo). Sarà sufficienti andare alla Fiera di Messina per vaccinarsi, senza bisogno di prenotazione, nel padiglione B dell’hub, quello riservato ai bambini o nel centro vaccinale all’interno del Parco Corolla di Milazzo (giusto accanto all’ingresso delle sale cinematografiche).

“Abbiamo subito sposato il progetto del commissario Firenze - evidenza Parlagreco, rappresentante per Messina dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema - che riteniamo originale oltreché utile sia per aumentare le somministrazioni e cercare di tornare alla normalità, sia per promuovere il cinema massacrato negli scorsi mesi dai lockdown e che adesso torna a vedere la luce alla fine del tunnel, in particolare trasmettere ai bambini che solo attraverso il prezioso strumento della vaccinazione, è possibile ritrovarsi nei luoghi magici come le sale cinematografiche per vedere un bel cartone o film per l’infanzia in compagnia dei propri genitori e in totale sicurezza”.

